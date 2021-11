Benjamin Mendy, deux nouvelles accusations tombent à un moment crucial

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Sur le point d'annoncer, ce jeudi, s'il plaide coupable ou innocent dans son procès pour viols et agression sexuelle, Benjamin Mendy est accusé de deux nouveaux viols.

Service chargé des poursuites en Angleterre, le Crown Prosecution Service a annonce que deux nouvelles accusations de viol à l’encontre de Benjamin Mendy s’étaient ajoutées au dossier. Le défenseur de Manchester City est en prison depuis le 28 août dernier, et a vu plusieurs de ses demandes de remise en liberté être refusées par la Cour. Il était jusqu’à présent accusé de quatre viols et une agression sexuelle, et ces deux nouvelles accusations portent donc à 6 le nombre de viols dont il est accusé. Ce mercredi 17 novembre, il devra répondre dans un premier temps aux enquêteurs sur les deux dernières plaintes enregistrées, devant la cour de Stockport. L’enquête continuera de suivre son cours, alors que le procès est prévu le 22 janvier 2022. Il doit prendre la parole devant la cour pour annoncer s’il plaide coupable ou innocent des faits qui lui sont reprochés. Ce sera ce jeudi, dans une semaine donc chargée sur le plan judiciaire pour Benjamin Mendy.

Le procès prévu en janvier 2022

#MCFC footballer Benjamin Mendy has been charged with two additional counts of rape, the Crown Prosecution Service said. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 16, 2021

International français et joueur de Manchester City depuis 2017, Benjamin Mendy voit les charges s’accumuler contre lui depuis les révélations de la police anglaise sur les plaintes à son encontre. Les juges ont ainsi décidé de le garder en prison jusqu’à son procès, signe que les accusations ont un certain fondement. Mais aussi que sa liberté conditionnelle prononcée au début de l’année 2021 n’avait pas du tout été respectée, l’ancien latéral de l’OM et de Monaco ayant eu pour obligation de ne pas organiser de réunions/soirées chez lui, ce qu’il n’avait pas respecté. Benjamin Mendy a jusqu’à présent toujours nié les faits qui lui sont reprochés, et pourra donc se défendre à son procès s’il décide de plaider non-coupable.