Attendu en sauveur, Guardiola calme l’Angleterre

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Sous contrat jusqu’en 2025, Pep Guardiola avait ouvert la porte à un départ en fin de saison dernière. L’Angleterre se verrait bien en profiter pour le nommer sélectionneur des Three Lions. Mais le manager de Manchester City a mis les choses au clair.

Une petite maladresse de la part de Pep Guardiola ? En marge des célébrations du titre en Premier League la saison dernière, le manager de Manchester City, en poste depuis 2016, avait fait une confidence. « La réalité, c'est que je suis plus proche de la fin que du début de mon aventure ici », déclarait l’Espagnol à un an de la fin de son contrat. Alors après le départ de Gareth Southgate cet été, l’Angleterre a pensé à confier le poste de sélectionneur au coach mancunien en 2025. L’information a fait du bruit et n’a pas échappé à Pep Guardiola, contraint de clarifier ses propos.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions. — England (@England) July 16, 2024

« Je sais que ce n'était peut-être pas correct de dire ça à ce moment, quand on a gagné la Premier League. Mais je disais que je suis à Manchester City depuis huit ans. Je ne serai pas là pour huit années de plus. Donc je suis plus proche de partir que de rester, s’est expliqué le Catalan. Mais je n'ai pas dit que je partais ! Quand je partirai, je dirai que je pars. Mais je ne l'ai pas dit. Ce n'était peut-être pas correct mais c'était mon sentiment sur le moment. On a parlé avec le club et on s'est dit que ça faisait beaucoup d'années, donc on verra ce qui se passera. Mais je n'écarterai absolument pas l'idée de prolonger. J'adoreras rester. »

Guardiola ne veut pas se tromper

« Neuf ans, aujourd'hui, dans le même club, c'est une éternité. Et je veux être sûr que c'est la bonne décision, pas seulement pour moi, mais aussi pour le club, pour les joueurs. Il faut qu'ils courent comme ils le font depuis huit ans, peu importe la compétition. C'est ce que je dois voir. Si je me suis fixé une date limite pour décider ? Je n'y ai pas pensé parce que je n'ai pas décidé de partir », a répété Pep Guardiola, loin d’être lassé par ses fonctions chez les Citizens.