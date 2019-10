Arsenal : Et maintenant Mourinho attend la chute d’Emery

Dans : Premier League.

Libre depuis son licenciement à Manchester United en décembre 2018, José Mourinho pourrait rebondir à tout moment.

Bien évidemment, un entraîneur de son calibre ne manque pas de sollicitations sur le marché. Si le Portugais n’a toujours pas retrouvé un banc, c’est parce qu’il se permet de refuser des propositions en attendant le challenge qui correspond à ses ambitions. On parle notamment du Real Madrid, dont le président Florentino Pérez envisagerait de récupérer le « Special One » en cas d’échec du Français Zinédine Zidane. Mais la Maison Blanche n’est pas la seule piste de Mourinho. En effet, son nom circule également en Angleterre. Notamment du côté de Tottenham où Mauricio Pochettino, en difficulté, est parfois annoncé à Manchester United ou au Real Madrid.

Mais selon The Sun, le technicien est surtout attentif à la situation d’Unai Emery. Et pour cause, le manager d’Arsenal est plus que jamais sous pression. Si les résultats ne s’améliorent pas dans les prochaines semaines, l’ancien coach du Paris Saint-Germain pourrait être éjecté. Un scénario qui ferait le bonheur de Mourinho, lequel rêverait de devenir le premier coach à remporter des trophées majeurs avec trois clubs anglais différents. Rappelons qu’il avait gagné la Premier League avec Chelsea et l’Europa League avec les Red Devils. Une liste à compléter pour l'entraîneur qui habite actuellement à Londres…