Arsenal : Emery bientôt viré, son successeur déjà connu

Dans : Premier League.

Un mois sans victoire, c’est énorme à Arsenal. Et la dernière défaite face à Francfort en Europa League pourrait bien achever le court règne d’Unai Emery à Arsernal. L’entraineur espagnol est de plus en plus critiqué, et son bilan moins bon que celui d’Arsène Wenger dans sa dernière année, ne passe pas.

Résultat, ce vendredi, une réunion au sommet est prévue au centre d’entrainement du club, et il a de grandes chances de déboucher sur la fin de l’aventure de l’ancien coach du PSG selon les médias anglais. En cas de départ d’Emery, son adjoint Freddie Ljungberg devrait prendre les commandes, lui l’ancien joueur du club dans les années 1990.