Arsenal battu, un sale coup de la Premier League

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Arsenal a subi sa première défaite de la saison à Newcastle. Un revers dans des circonstances particulières avec un arbitrage sujet à discussion. Mikel Arteta était fou de rage envers les instances après le match.

Le meilleur championnat du monde est loin d'avoir le meilleur arbitrage. Après l'énorme polémique de Tottenham-Liverpool avec un but injustement refusé à Luis Diaz, un nouveau choc de Premier League fait polémique : Newcastle-Arsenal. Les Gunners ont perdu 1-0 à St James' Park ce samedi soir, suite à un but d'Anthony Gordon. Cette première défaite de la saison en Premier League a rendu Mikel Arteta furieux. Néanmoins, ses joueurs n'étaient pas vraiment dans son viseur. Le manager espagnol en voulait plutôt au corps arbitral. Arteta n'a pas digéré que le but litigieux de Gordon soit accordé malgré une longue analyse du VAR.

Arteta dépité par les arbitres anglais

Trois zones d'ombre planent sur ce but décisif. Le ballon était-il sorti avant le centre ? C'était limite mais une partie du ballon semble toucher la ligne. Anthony Gordon était-il hors-jeu sur la remise de la tête de Joelinton ? Sa position est limite mais elle a été contrôlée. Enfin, Joelinton fait-il faute sur Gabriel dans le duel de la tête ? C'est le fait le plus discutable car l'attaquant des Magpies charge vraiment le défenseur des Gunners mais l'interprétation des arbitres a été de ne pas siffler faute. En plus, en première période, Bruno Guimaraes s'est rendu coupable d'un coup de coude manifeste sur Jorginho que le VAR n'a pas revu du tout. Il n'en fallait pas plus pour que Mikel Arteta s'emporte.

"It’s embarrassing. It’s a disgrace." 😡



🗣️ Mikel Arteta is NOT happy with the decisions that went against Arsenal in their defeat to Newcastle



🎧 Listen to the #BBC606 podcast on @BBCSounds NOW ⤵️https://t.co/OYQW69Fnnd pic.twitter.com/nAqzmPjrMZ — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) November 4, 2023

« Le résultat ne devrait pas être ce qu’il est ! C’est une honte ! C’est embarrassant ce qui s’est passé. Comment est validé ce but, en Premier League… cette ligue qu’on dit être la meilleure au monde. Je vis dans ce pays depuis 20 ans et maintenant j’ai honte. Il y avait une équipe qui cherchait à gagner le match aujourd’hui, c’était Arsenal. Le résultat est loin d’être à la hauteur du niveau que cette ligue devrait avoir et de la façon dont cette ligue est disputée. Ce n’est pas assez bien ici en Premier League. Je me sens gêné de faire partie de cela », a t-il lâché après le match au micro de la BBC. Des propos limites mais qui illustrent un vrai malaise en Premier League autour de l'arbitrage depuis plusieurs mois. Qui a dit que les arbitres de Ligue 1 étaient pires que tout ?