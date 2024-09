Après OL-OM, John Textor se fait encore griller dans les arrêts de jeu

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Candidat au rachat d'Everton en Premier League, John Textor perd du terrain dans ce dossier et risque désormais de voir l'un de ses concurrents boucler le deal.

Dans la foulée de la défaite de l’OL face à l’OM dans un scénario incroyable, John Textor a appris une autre mauvaise nouvelle. Ce lundi en début d’après-midi, Bloomberg a annoncé que le club d’Everton, convoité par l’Américain pour entrer dans son giron de clubs, était tout proche de passer sous pavillon de TFG, le groupe d’investissement de Dan Friedkin. L’investisseur et milliardaire américain, qui possède déjà l’AS Roma et l’AS Cannes, est apparu plus tardivement dans la possibilité de racheter le club anglais, mais il a avancé ses pions avec plus d’arguments.

Le média financier explique que Friedkin est tout proche de racheter 94 % des parts d’Everton, même si la prudence est de mise quand on connaît l’histoire compliquée du rachat des Toffees ces dernières années. La structure du rachat pourrait réserver aussi des surprises, car TFG était déjà un investisseur du club, et pourrait transformer la dette de plus de 220 millions d’euros qu’Everton lui doit, en capitaux propres. Toujours est-il que la tendance s’inverse et que la formation de Liverpool se tourne plus vers cette possibilité, que celle de voir John Textor en être le propriétaire.