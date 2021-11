Antonio Conte est à Londres, Tottenham prépare le contrat

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Quelques heures après l'officialisation du limogeage de Nuno Espirito Santos de son poste d manager de Tottenham, Antonio Conte est arrivé à Londres où il devrait rapidement s'engager avec les Spurs.

La nature a horreur du vide et le poste de manager d’un club de football anglais encore plus. Ce lundi, les choses se sont subitement accélérées du côté de White Hart Lane puisque deux jours après la lourde défaite de Tottenham face à Manchester United, les dirigeants des Spurs ont annoncé le départ de Nuno Espirito Santo et de l’ensemble de son staff. Le club anglais n’a même pas pris la peine de nommer un entraîneur provisoire, puisque les médias italiens et anglais sont affirmatifs, Antonio Conte s’apprête à débarquer sur le banc de Tottenham. Le nom de l’ancien technicien de l’Inter Milan avait circulé il y a quelques mois à Londres, mais finalement aucun accord n’avait été trouvé entre l’entraîneur italien et David Levy, et c’est finalement Nuno Espirito Santo qui avait été choisi en juin dernier.

🚨| Antonio Conte vient d'atterrir à Londres. Dans l'après-midi, réunion avec Tottenham pour obtenir les derniers détails et la signature du contrat jusqu'en 2023. [Di Marzio] pic.twitter.com/z4TDQEKbXt — Tottenham France 🇫🇷 (@Spurs_Fra) November 1, 2021

A l’époque, le Sun avait expliqué que les exigences salariales de Conte avaient été jugées abusives par le président du club du Nord de Londres. Mais cette fois, face à l’urgence, et conscient qu’il avait besoin de retrouver un coach à la hauteur de ses ambitions sportives, Daniel Levy aurait finalement accepté les conditions d’Antonio Conte, lequel est arrivé ce midi dans la capitale anglaise avec son staff. Trois ans après un passage sur le banc de Chelsea, l'entraîneur transalpin va tenter de confirmer avec Tottenham qu'il n'a rien perdu du talent qui lui avait permis de mener l'Inter au Scudetto en mai dernier après neuf années d'hégémonie de la Juventus. Antonio Conte a quitté les Nerazzurri avec un chèque d'indemnité de 7 millions d'euros, de quoi peut-être se montrer un peu moins exigeant avec les Spurs.