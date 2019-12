Ang : West Ham limoge Manuel Pellegrini

Après la victoire de Leicester ce samedi à l'Olympic Stadium (1-2), un résultat qui plonge West Ham à la 17e place de Premier League avec un point d'avance sur Aston Villa, premier relégable, le club londonien a annoncé le limogeage immédiat de Manuel Pellegrini. Le technicien chilien était arrivé aux commandes de West Ham en mai 2018. On ne connaît pas encore son successeur.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.