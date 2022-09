Ang : Tuchel viré, Cristiano Ronaldo est coupable

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Au lendemain du revers de Chelsea à Zagreb en Ligue des champions, Thomas Tuchel a été limogé de son poste de manager. Au-delà des résultats sportifs en-deçà des attentes, l'Allemand a payé ses divergences avec le nouveau propriétaire des Blues.

Le couperet est tombé bien vite pour Thomas Tuchel. Le 7 septembre, après six journées de Premier League et un seul match de Ligue des champions perdu à Zagreb, le manager allemand a perdu son poste à la tête de Chelsea. Un timing et une rapidité qui interrogent alors que, 15 mois avant, il gagnait la C1 avec les Blues. Si le bilan en championnat n'est pas parfait avec deux défaites et un match nul en six rencontres, on peut estimer que la défaite en Croatie 1-0 est bien trop humiliante pour les ambitieux londoniens.

Tuchel jugé trop frileux par Todd Boehly au mercato

Néanmoins, selon le Daily Telegraph, la débâcle de Zagreb n'a pas eu d'incidence sur la décision de virer Thomas Tuchel. L'Allemand était déjà pratiquement condamné avant le déplacement européen. En effet, depuis le mercato estival, le torchon brûle entre Tuchel et son nouveau boss Todd Boehly. Ce dernier reproche notamment à l'ancien technicien du PSG sa frilosité sur le recrutement. Selon le quotidien anglais, « son attitude et son comportement pendant le mercato ont soulevé de sérieux doutes » au sein de la direction des Blues.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

Le cas le plus emblématique de cette discorde implique Cristiano Ronaldo. L'homme d'affaires américain voulait marquer le coup après son arrivée à Chelsea en achetant la star portugaise cet été. Cependant, Thomas Tuchel s'est fermement opposé à ce recrutement. L'entêtement de l'Allemand a agacé son nouveau boss, lequel y voit un clair manque d'ambition. De plus, les relations entre le technicien et son vestiaire devenaient de plus en plus difficiles. Certains joueurs ne comprenaient plus ses choix, en particulier des remplaçants. Deux situations tendues, rendant impossible le travail de l'ancien coach du PSG et provoquant son départ, un an et demi après son arrivée à Londres. C'est du moins l'avis du Chelsea à la sauce américaine.