Ang : Les fans fêtent le titre, Liverpool est rouge de colère

Officiellement sacré champion d’Angleterre, Liverpool attend que les conditions sanitaires s’améliorent pour fêter l’événement. Mais des milliers de supporters n’ont pas été suffisamment patients.

C’est en regardant la télévision que les Reds ont appris leur sacre. Grâce à la défaite de son dauphin Manchester City contre Chelsea (2-1) jeudi, Liverpool a officiellement remporté le titre en Premier League, le 19e de son histoire, et le premier depuis 30 ans. Cela vaut bien une énorme fête avec les supporters. Mais en raison de la crise sanitaire, notamment au Royaume-Uni, le plus touché en Europe, le manager Jürgen Klopp a fait savoir que les célébrations étaient reportées. Pas de quoi refroidir certains fans qui n’ont pas hésité à se réunir dans les rues, sans respecter les règles de distanciation sociale. Un comportement condamné par le club anglais, le conseil municipal et par la police locale.

« Plusieurs milliers de personnes se sont rendues à Pier Head vendredi 26 juin et certaines ont choisi d'ignorer les conseils en matière de distanciation sociale et de mettre en danger la sécurité publique, ont-ils regretté dans un communiqué commun. Notre ville affronte toujours une crise de santé publique et ce comportement est totalement inacceptable. Lorsque cela sera possible en toute sécurité, nous travaillerons tous ensemble pour organiser un défilé de la victoire. En attendant, la sécurité de notre ville et de nos habitants continue d'être notre priorité numéro un. » A noter que ces festivités avec feux d’artifice ont provoqué un incendie dans le célèbre « Liver Building » de Liverpool.