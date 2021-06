Ang : Rafael Benitez nommé entraîneur d'Everton

Dans : Premier League.

Même si cela n'est pas du goût des fans d'Everton, les dirigeants de l'autre club de Liverpool ont officialisé la nomationation de Rafael Benitez au poste de manager après le départ de Carlo Ancelotti au Real Mardrid.

Ancien entraîneur des Reds, Rafael Benitez a probablement bien compris que l'accueil des fans d'Everton ne sera pas des plus courtois, ces derniers ayant déjà affiché leur colère de voir celui qui a dirigé Liverpool prendre les commandes de leur club. Mais du côté des Toffees, les responsables n'ont pas hésité et ce mercredi l'annonce officielle de la désignation de Benitez est intervenue. « Everton peut confirmer la nomination de Rafael Benitez en tant que nouveau manager du club. L'Espagnol rejoint le club pour un contrat de trois ans et commencera à travailler avec l'équipe à partir du 5 juillet. La nomination de Benitez intervient après un processus de recrutement solide et de grande envergure par le Club au cours des trois dernières semaines – un processus qui a inclus des entretiens avec plusieurs candidats. Benitez a un palmarès extrêmement impressionnant avec les clubs qu'il a dirigés tout au long de sa carrière, remportant sept titres majeurs. « Rafa nous a beaucoup impressionnés par ses connaissances et son expérience, mais surtout par la passion et la soif dont il a fait preuve pour rejoindre notre Club », a confié Farhad Moshiri actionnaire majoritaire du Club, qui espère que ses supporters sauront se calmer un peu grâce aux résultats à venir. La saison passée, sous les ordres de Carlo Ancelotti, Everton s'était classé à la dixième place de la Premier League.