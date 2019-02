Ang : Pris par la patrouille, Anthony Martial s'excuse auprès de sa fiancée

Dans : Premier League, Equipe de France, Foot Europeen.

Si Anthony Martial va mieux sportivement cette saison, la vie sentimentale de l'attaquant français de Manchester United fait la joie des tabloïds anglais et des médias people en France. Mais ces derniers, le joueur formé à Lyon a franchi un palier lorsque son ex-femme a fait savoir à son actuelle fiancée qu'Anthony Martial avait visiblement toujours des sentiments assez...spécifiques pour elle. Un déballage qui a fait la joie des réseaux sociaux, le joueur mancunien ayant réclamé à son ex-femme de lui montrer ses seins dans un dialogue enregistrée par cette dernière et mise en ligne.

Forcément, il fallait un rebondissement suite à cette histoire et la morale, si l'on peut dire, est sauve. Via son compte Instragram, Anthony Martial, qui ne pouvait pas nier l'évidence, a demandé à sa fiancée actuelle de lui pardonne ce dérapage, qui n'était pas le premier. « J’aimerais m’excuser auprès de mes proches,ma belle famille et surtout à ma fiancée pour le mal que j’ai pu faire durant ces derniers mois ! J’ai commis des erreurs et j’en suis désolé ça ne se reproduira plus! 🙌🏽 », a promis, en posant en photo avec sa compagne actuelle, l'attaquant français de Manchester United. Suite au prochain épisode de ce feuilleton assez spécial et interdit aux moins de 18 ans.