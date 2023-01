L'été dernier, Manchester United a désespérément recherché un milieu de terrain solide pour contrôler l'entrejeu de la formation anglaise. Ce joueur a failli être Adrien Rabiot mais sa mère qui est également son agent, n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec le club qui a finalement recruté Casemiro. Six mois plus tard, les fans anglais remercient Véronique Rabiot.

Auteur d'un doublé contre Reading lors du 4eme tour de la FA Cup, Casemiro a été une nouvelle fois étincellent avec Manchester United. Le milieu de terrain, considéré comme le meilleur au monde à son poste, est l'un des principaux acteurs de l'excellente forme de Manchester United. À l'occasion d'une nouvelle démonstration en coupe nationale, les supporters de Manchester United ont chambré avec humour Adrien Rabiot et sa mère. Certains voulant même ériger une statue en l'honneur de Véronique Rabiot car indirectement, elle a permis à l'arrivée de Casemiro à Manchester United. Véronique Rabiot s'était montrée particulièrement gourmande concernant le salaire que devait toucher son fils. Manchester United avait alors abandonné la piste de Rabiot pour se concentrer sur l'ancien joueur du Real Madrid.

Adrien Rabiot's mother is the true MVP of Manchester United ! Without her intervention, us United supporting fans would never have had the satisfaction of watching Casemiro dominate the midfield !