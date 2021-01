Ang : Pogba prêt à partir au clash… pour rester à Man United

Dans : Premier League.

Lié à Manchester United jusqu’en 2022, Paul Pogba se dirigeait vers un départ l’été prochain. C’était du moins la tendance annoncée par son agent Mino Raiola, pas forcément maître du destin de son client.

En l’espace de quelques semaines, la situation de Paul Pogba s’est totalement inversée. Le milieu de terrain était vexé par son statut de remplaçant il y a encore quelques semaines, lorsque ses performances n’étaient pas suffisantes aux yeux d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais le Français, longtemps blessé puis testé positif au Covid-19 ces derniers mois, a fini par retrouver une bonne condition physique. Résultat, ses prestations sont nettement plus convaincantes et le Red Devil, notamment buteur et décisif contre Fulham (victoire 1-2) mercredi, s’est de nouveau installé dans le onze de son manager. Du coup, sa réflexion quant à son avenir a également changé.

A en croire le Daily Star, les dirigeants mancuniens seraient de plus en plus confiants sur leurs chances de conserver l’international tricolore l’été prochain. Pogba serait prêt à mettre ses envies d’ailleurs de côté, lui qui a construit une solide relation avec Solskjaer. Et qui croit de nouveau Manchester United capable de lutter pour des titres majeurs dans les mois à venir. On ne parle pas encore d’une prolongation de contrat mais le champion du monde, régulièrement annoncé de retour à la Juventus Turin ou vers un transfert au Paris Saint-Germain, s’épanouit davantage au sein du club qui occupe provisoirement la tête de la Premier League. Suffisant pour inciter Pogba à s’opposer à son agent Mino Raiola, lequel avait annoncé la fin de son aventure du côté d’Old Trafford.