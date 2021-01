PSG : Paul Pogba à Paris, il suffit de payer 75 ME

Dans : PSG.

Dans l’optique du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Paul Pogba, qui devrait quitter Manchester United.

En fin d’année 2020, Mino Raiola a été très clair dans les colonnes de la presse italienne en indiquant qu’il s’agissait de la dernière saison de Paul Pogba chez les Red Devils. Une bonne nouvelle pour la Juventus Turin ou encore le Real Madrid, qui figurent depuis plusieurs mois sur la liste des courtisans de l’international français. Néanmoins, le champion d’Italie et le champion d’Espagne ont un concurrent inattendu dans ce dossier avec le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Mauricio Pochettino apprécie grandement le champion du monde. Pour s’attacher les services de Paul Pogba, sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, il faudra toutefois payer le prix fort.

Et pour cause, d’après les informations du Daily Express, la direction de Manchester United n’a aucunement l’intention de tenir compte de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques pour fixer le prix de Paul Pogba. Effectivement, c’est une somme avoisinant les 75 ME que Manchester United attend pour le transfert de l’international tricolore, recruté pour la coquette somme de 105 ME en août 2016 en provenance de la Juventus Turin. Depuis son retour en Premier League, « La Pioche » totalise 178 matchs à Manchester United (35 matchs) mais ne s’est jamais imposé comme le véritable patron de l’équipe résident à Old Traford. C’est pour cette raison que Manchester ne s’opposera pas au transfert de Pogba, sans le brader pour autant. Car au-delà d’être un joueur de foot, le Français est l’atout marketing n°1 des Diables Rouges. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain, qui courtise également Dele Alli dans un registre similaire, sera prêt à casser ainsi sa tirelire pour s’offrir ce si cher Paul Pogba…