Ang : Pogba fait la star, Man United ne le supporte plus

Par Eric Bethsy

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba ne verra plus ses supérieurs le supplier de prolonger. Le nouveau manager intérimaire Ralf Rangnick refuse d’entrer dans ce jeu et demande au Français de prendre sa décision seul.

Le timing n’est peut-être pas anodin. Alors que l’agent Mino Raiola se vantait de posséder plusieurs offres pour Paul Pogba, dont une de la part de Manchester United, le club mancunien a réagi avec autorité par l’intermédiaire de Ralf Rangnick. A peine nommé en intérim jusqu’au terme de la saison, le nouveau manager a mis les choses au clair avec son milieu actuellement blessé. En résumé, ni lui ni aucun dirigeant ne suppliera le Français pour le convaincre de prolonger. Et ce même si son bail expire en juin prochain.

« Je ne dirais pas qu'il ne faut pas le garder, mais les joueurs doivent vouloir rester et jouer pour le club. Si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United, même sur le long terme, je pense que cela n'a pas de sens de le convaincre de changer d'avis, a lâché l’Allemand en conférence de presse. C'est un si grand club, avec des supporters fantastiques, je pense que personne au club ne devrait tenter de convaincre un joueur de rester. Mais d'un autre côté, attendons de voir. »

« Pas seulement le coach de Pogba »

« Je lui ai parlé pendant 15 minutes au téléphone il y a quelques jours. Laissons-le revenir, guérir totalement et s'entraîner avec l'équipe, ensuite on verra où l'on en est et comment l'équipe s'est développée, a envisagé Ralf Rangnick. Il peut être un joueur important, je le sais pertinemment, mais c'est le cas pour tous les autres joueurs que nous avons. Je ne serai pas seulement le coach de Paul Pogba quand il sera remis, je suis aussi le coach des autres joueurs et mon ambition est de les rendre meilleurs. Et c'est seulement possible en améliorant la performance de toute l'équipe. » Autant dire que Paul Pogba doit appréhender son retour dans le groupe.