Ang : Pogba au PSG, Roy Keane ne le regrettera pas

Dans : Premier League.

Convoité par le Paris Saint-Germain, Paul Pogba a refusé de prolonger son contrat à Manchester United. Le milieu français devrait quitter les Red Devils cet été. Mais son départ n'affectera pas l’ancien Mancunien Roy Keane.

Les supporters de Manchester United devront se rendre à l’évidence, Paul Pogba se dirige clairement vers la sortie. Le milieu de terrain, qui a entamé la dernière année de son contrat, vient de refuser une belle offre de la part de ses dirigeants. Pour éviter de le perdre sans indemnités pour la deuxième fois, le club mancunien devrait le transférer au Paris Saint-Germain qui discute actuellement avec le clan français. Un coup dur pour les Red Devils ? Pas du tout, doit sûrement penser Roy Keane, qui conseillait déjà à la direction de se débarrasser de Paul Pogba en décembre dernier.

Roy Keane déçu de Pogba

« Il arrive un moment où Manchester United doit dire non, confiait l’ancien capitaine mancunien au micro de Sky Sports. Ce n'est pas grave, d'autres joueurs ont déjà voulu partir avant. David Beckham voulait partir, Peter Schmeichel aussi, et ce sont des légendes du club. Pogba veut partir ? Laissez-le s'en aller et récoltez quelques pièces en janvier ou l'été prochain, ce n'est pas grave. Pogba a déjà quitté Manchester United auparavant et ils ont survécu. S'il repart, Manchester United survivra, croyez-moi. »

« Si vous pensez que Pogba permettra à Manchester United de lutter pour le titre, c'est que vous vivez au pays des fous, lâchait le consultant. On continue de dire que Pogba a du talent, mais ça ne marche pas sans envie ni travail. Je l'ai regardé de près, le gars ne veut pas courir. Il faut courir dans ce sport. Son travail est de rendre les autres meilleurs. C'est ce qu'on lui a demandé quand il est arrivé. Je me souviens que quand il a signé, j'ai pensé que c'était un gros recrutement mais ce n'est pas le cas. » Si besoin, l’international tricolore a trouvé quelqu’un pour l’aider à faire ses valises…