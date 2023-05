Ang : Pochettino est d'accord pour entraîner Chelsea !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

La presse anglaise est formelle ce samedi soir : Mauricio Pochettino va devenir le nouveau manager de Chelsea la saison prochaine. L'Argentin s'est mis d'accord avec les Blues sur les modalités de son arrivée.

Un an après la fin de son aventure au PSG, Mauricio Pochettino retrouve un banc et surtout un banc anglais. Après avoir entraîné Southampton et Tottenham, l'Argentin va succéder à Frank Lampard sur le banc de Chelsea. Une information révélée par les médias anglais, notamment The Athletic et le Daily Telegraph. Pochettino a trouvé un accord avec la direction des Blues dans la journée, cela impliquant l'arrivée de son staff personnel au complet à Chelsea. Il commencera déjà à collaborer en interne avec Frank Lampard d'ici la fin de la saison. Pochettino devrait signer son contrat dans le courant de la semaine prochaine avant l'officialisation de l'accord mutuel par le club londonien dans la foulée.