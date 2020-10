Ang : Pickford blesse gravement Van Dijk...zéro sanction

Dans : Premier League.

Le gardien de but d'Everton a blessé le défenseur néerlandais de Liverpool lors du derby de la Mersey. Malgré la VAR, Pickford n'a pas été sanctionné.

Auteur d'une sortie de kamikaze et totalement dingue dans les pieds de Virgil Van Dijk en premier période du choc entre Everton et Liverpool, ce samedi à Goodison Park, Jordan Pickford s'en est sorti sans aucune sanction alors que le portier international anglais avait chargé brutalement le défenseur néerlandais des Reds, tout cela parce que la VAR avait signalé une position de hors-jeu préalable à la faute. Et si Pickford a repris tranquillement la rencontre, sans aucune sanction, Virgil Van Dijk a lui été contraint de céder immédiatement sa place à Joe Gomez, son genou ayant clairement souffert de cette action spectaculaire. Une blessure qui pourrait valoir une longue absence au défenseur de Liverpool, tandis que Jordan Pickford s'en sortira indemne.