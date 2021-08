Ang : Paul Pogba restera à Man United, parole de Romano

Auteur d'un match incroyable avec Manchester United ce samedi contre Leeds, Paul Pogba est à un moins d'un an de la fin de son contrat. Alors que le nom du joueur français est évoqué au PSG, Fabrizio Romano tue le suspense.

Avant que l’ouragan Lionel Messi s’abatte sur le Paris Saint-Germain, c’est un autre footballeur qui suscitait toute l’attention des supporters du PSG. En effet, Paul Pogba semblait proche de rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino, certains médias parisiens étant même convaincus que le milieu de terrain français de Manchester United avait déjà entamé les négociations avec Nasser Al-Khelaifi concernant son possible contrat avec le vice-champion de France de Ligue 1. Mais la signature de Lionel Messi a tout renversé sur son passage, au point même que Paul Pogba ne semble plus réellement être un sujet de préoccupation du côté du Parc des Princes. Quoi qu’il en soit, ce samedi à l’occasion du premier match de la saison de Premier League à Old Trafford, Pogba a déjà montré qu’il était revenu en pleine forme de l’Euro en réalisant des débuts historiques avec 4 passes décisives lors du triomphe mancunien face à Leeds.

Manchester United have always been confident to keep Paul Pogba this summer. Also before Messi deal and PSG rumours, same position: Pogba is staying. 🔴 #MUFC



Talks ongoing since weeks with Mino Raiola to extend the contract - no agreement yet. But Man Utd will try again. pic.twitter.com/SgLPKkcIE3