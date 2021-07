Ang : Patrick Vieira voit son passé français rejaillir

Dans : Premier League.

A peine Patrick Vieira a posé ses valises en Angleterre, que l’entraîneur français a reçu une critique acide qui a interpellé les fans de Crystal Palace.

Nommé nouveau manager des Eagles il y a deux semaines, l’ancien numéro 4 d’Arsenal a rapidement dû se mettre à pied d’oeuvre. Il vient en effet de disputer son premier match amical, remporté 1-0 ce samedi face à Walsall, mais le cheminement qu’il va devoir effectuer pour convaincre en Angleterre est encore long. En effet, dans le club londonien, les supporters rêvaient plutôt de Nuno Espirito Santos, parti à Tottenham, ou de Lucien Favre. Ils ont eu droit à Patrick Vieira, qui sortait d’un passage pas vraiment flamboyant à Nice, après un lancement intéressant du côté du New York City FC en MLS. Ce que n’a pas oublié Adam White, consultant anglais qui a tenu à prévenir les fans de Crystal Palace qui ne suivent pas forcément la Ligue 1.

« Globalement, Nice a pratiqué un football très austère sous Patrick Vieira. Il avait de bons joueurs sous la main, mais le style de jeu était sans imagination et ils avaient beaucoup de mal à se créer des occasions. C’était vraiment pas une équipe très inspirante sur le plan du jeu », a prévenu Adam White dans les colonnes de This Is Football. Une attaque qui n’étonnera pas vu de France, où en effet l’OGC Nice n’a pas fait se lever les foules pendant les deux ans de passages de Patrick Vieira. En attendant, l’international français continue de construire son staff, et a réalisé un joli coup en faisant venir comme adjoint un certain Saïd Agoun, ancien technicien qui a opéré au PSG et a notamment participé à la formation de Kimpembe et Maignan. Il sera en charge du développement et de la formation à Crystal Palace, où Patrick Vieira voit visiblement sur le long terme.