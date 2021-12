Ang : Patrick Vieira a le covid, il rate le Boxing Day

L'entraîneur français de Crystal Palace ne sera pas aux commandes de son équipe pour le match de ce dimanche contre Tottenham.

Déjà privé de plusieurs joueurs, au point même que l'on a longtemps pensé que son match contre Tottenham serait reporté, Crystal Palace va devoir composer sans Patrick Vieira. En effet, quelques heures seulement avant ce derby londonien, les Eagles ont annoncé que leur entraîneur tricolore avait été contrôlé positif au covid et qu'il était donc placé immédiatement à l'isolement. La Premier League a tenu coûte que coûte à maintenir le Boxing Day malgré l'épidémie qui explose en Angleterre comme dans toute l'Europe, et même si trois matchs ont déjà été reportés, celui entre Tottenham et Crystal Palace est bel et bien maintenu.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.



