Ang : Mourinho prend une décision incroyable avec Pogba au mercato !

Dans : Premier League, Mercato, Serie A.

Les relations entre José Mourinho et Paul Pogba ont atteint un point de non-retour et il semble désormais acquis que si le Special One reste aux commandes de Manchester United le joueur français devra partir. Ce dimanche, le Mirror affirme que la situation est telle, que les dirigeants mancuniens ont accepté la demande de José Mourinho, à savoir envisager toutes les solutions possibles pour se séparer de Paul Pogba au mercato de janvier, y compris en acceptant de le prêter ! Pour laisser partir le champion du monde sous cette forme, le club intéressé devra cependant inclure une clause pour un transfert définitif en juin.

Et pour le tabloïd anglais, c'est du côté de la Juventus que les choses pourraient se décanter pour Paul Pogba. Manchester United aurait émis l'idée d'une transaction incluant la venue de Miralem Pjanic chez les Red Devils. Reste tout de même à mettre tout cela en musique, car le prêt de Paul Pogba ne sera pas simple à mettre en oeuvre, surtout si les Mancuniens veulent un joueur dans le deal, car Pogba semblait ces derniers temps plutôt vouloir mettre le cap vers l'Espagne plutôt que vers l'Italie. Quoi qu'il en soit, le départ du joueur français devrait intervenir dès le mercato d'hiver, José Mourinho et Paul Pogba étant clairement irréconciliables.