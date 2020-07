Ang : Mourinho en tête à tête avec Serge Aurier après la mort de son frère

Dans : Premier League.

Le défenseur de Tottenham a eu la douleur de perdre son frère, abattu dans la nuit de dimanche à lundi à Toulouse.

Mercredi soir, Tottenham affrontera Newcastle pour le compte de la 36e journée de Premier League. Et forcément l’ambiance sera sombre du côté des Spurs après l’annonce ce lundi de la mort violente du frère de Serge Aurier, abattu en pleine rue à la sortie d’un bar de nuit de Toulouse. Un drame qui a marqué l'ensemble des joueurs du club londonien, mais également partout en Europe, Kylian Mbappé adressant un petit message à son ancien éphémère coéquipier au PSG.

Du côté de José Mourinho, lui aussi sous le choc après cette nouvelle, on ne veut surtout pas mettre la pression sur le défenseur arrivé du Paris Saint-Germain. Selon le Telegraph, le Special One a prévu de parler rapidement à Serge Aurier afin de lui présenter ses condoléances, mais aussi de lui dire qu’il pouvait jouer ou pas contre les Magpies, José Mourinho et Tottenham laissant au défenseur le choix de cette décision. Les Spurs ne veulent surtout pas perturber Serge Aurier avec ce match de Premier League, conscients que le défenseur international ivoirien n'a probablement pas la tête au football. Mais si Serge Aurier décide de faire le déplacement avec ses coéquipiers, alors il sera accueilli à bras ouverts.