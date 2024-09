Ang ‍: Manchester City coince encore une fois ‍!

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Après avoir été tenu en échec la semaine passée par Arsenal, Manchester City a

En déplacement à St James Park, où il n'est jamais facile de s'imposer, les champions d'Angleterre espéraient renouer avec la victoire. Et cela s'engageait bien pour l'équipe de Pep Guardiola, puisque Gvardiol ouvrait le score pour Manchester City (1-0, 35e), donnant un avantage plutôt mérité aux visiteurs.

L'enchaînement magnifique de Josko Gvardiol pour ouvrir le score face à Newcastle ! 🪄



Et dire qu'il est défenseur 🥵#NEWMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/hzAmEtHjCB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 28, 2024

Cependant, Newcastle n'abdiquait pas et les Magpies égalisaient grâce à un penalty marqué par Gordon (1-1, 57e). Tout comme face aux Gunners, les Cityzens pressaient de plus en plus au fil des minutes, Pope multipliant les parades pour éviter la défaite, à l'image de cet arrêt superbe face à Bernardo Silva (90e+3). Et cette fois, Manchester City ne trouvait pas la faille et se contentait du point du nul. Laissant la possibilité à Liverpool et Aston Villa de lui passer devant au classement de Premier League.