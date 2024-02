Ang ‍: Liverpool ne prendra pas un coach de 70 ans

Dans : Premier League.

Xabi Alonso impressionne à la tête du Bayer Leverkusen et intéresse bien des clubs pour cet été. Liverpool, qui va perdre Jurgen Klopp, en fait partie même si les Reds réfléchissent à d'autres options. La moyenne d'âge de leurs cibles ne dépasse pas les 40 ans.

Jurgen Klopp n'a pas l'expérience d'un Sir Alex Ferguson, néanmoins comme l'Ecossais il ne sera pas facile de lui succéder. Après 9 années de bons et loyaux services, l'Allemand va quitter son poste de manager de Liverpool. Son bilan est excellent avec un titre de champion d'Angleterre et une ligue des champions dans l'armoire à trophées notamment. Surtout, il a insufflé une énergie nouvelle à l'un des clubs les plus mythiques d'Angleterre. Fort de cette expérience, les dirigeants de Liverpool entendent bien recruter un nouvel entraîneur qui s'inscrit dans cette lignée : un homme audacieux, charismatique, innovant et jeune.

Alonso, Amorim ou Nagelsmann pour Liverpool

Leur priorité reste Xabi Alonso (42 ans) qui impressionne l'Allemagne et l'Europe avec le Bayer Leverkusen. Invaincu cette saison après 33 matchs toutes compétitions confondues, l'Espagnol a l'avantage d'être un ancien joueur de Liverpool. Cependant, Alonso est aussi convoité par ses autres anciens clubs, le Real Madrid et surtout le Bayern Munich. Liverpool a déjà deux plans B en cas d'échec, tous plus jeunes que Xabi Alonso.

Selon les informations du Telegraph, les Reds visent Julian Nagelsmann et Ruben Amorim. Le premier est l'actuel sélectionneur de l'Allemagne mais son avenir est menacé si la Mannschaft ne réussit pas l'Euro 2024 à domicile. Le second dirige le Sporting Portugal depuis 2020. Son nom avait été murmuré au PSG à l'été 2022 et plus récemment à Chelsea. Le Portugais est l'un des coachs les plus cotés de sa génération. Ces deux cibles ont respectivement 36 et 39 ans. De quoi montrer que la nouvelle ère des Reds s'accompagnera d'un rajeunissement alors qu'un José Mourinho par exemple est laissé libre sur le marché.