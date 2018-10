Ang : Le propriétaire de Leicester était à bord de l'hélicoptère qui s'est écrasé !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Propriétaire et président du club de Leicester depuis 2011, le milliardaire thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, fondateur de la société King Power, était bien à bord de son hélicoptère, lequel s'est écrasé ce samedi soir juste à côté du stade où les Foxes venaient d'arracher le nul contre West Ham (1-1). Comme il en avait l'habitude, Vichai Srivaddhanaprabha était venu au match à bord de son hélicoptère et c'est en repartant que, selon des témoins, l'hélicoptère a connu un gros incident mécanique et s'est écrasé violemment au sol à quelques centaines de mètres du King Power Stadium.

Malgré l'intervention rapide des secours, la violence du choc et l'incendie qui s'en est suivi laissent peu d'espoir concernant la présence de rescapés à bord de l'hélicoptère. Peu après minuit, Ben Jacobs, journaliste en charge de couvrir l'actualité du club de Leicester pour ESPN et BeInSports a indiqué que la société King Power lui avait confirmé la présence à bord de cet hélicoptère 8 places qui devait rentrer à Londres de Vichai Srivaddhanaprabha. Ben Jacobs a également précisé que le fils du propriétaire de Leicester, lui même vice-président des Foxes, n'était pas présent au stade pour ce match, mais que la fille du milliardaire pourrait être au nombre des victimes de ce dramatique accident.