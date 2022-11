Ang : Le contrat du siècle ! Erling Haaland prépare un gros coup

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Stratosphérique en Premier League avec 18 buts marqués à Manchester City, Erling Haaland confirme sa stature dans le foot mondial. Son image en est renforcée, ce qui en fait une priorité pour les marques. Sa représentante fait déjà miroiter un beau contrat marketing.

Après l'ère Messi-Ronaldo qui a animé le football mondial pendant 15 ans, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont été désignés comme leurs successeurs pour dominer sportivement. Médiatiquement, le Français a pris une longueur d'avance avec un début de carrière exceptionnel, un titre de champion du monde et une relation privilégiée avec Pelé. Haaland semblait à côté moins séduisant pour la caméra mais les choses sont en train de changer. Le Norvégien explose tout en club comme en sélection, enchaînant buts sur buts. Il en est déjà à 23 réalisations toutes compétitions confondues dont 18 en Premier League, le premier championnat au monde.

Haaland, parti pour un contrat marketing record ?

Des performances sportives, couplées à un certain charisme et une vie extra-sportive sans fausses notes, qui lui donnent une nouvelle popularité marketing. Le cyborg norvégien peut largement ambitionner de signer de beaux contrats avec des marques puissantes. Mieux, sa représentante, l'avocate Rafaela Pimenta, promet déjà des sommes élevées dans le domaine pour son client.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

« Nous annoncerons très bientôt le nouveau sponsor de Haaland et ce sera le plus gros contrat de sponsoring de l'histoire du football ! », a annoncé au média brésilien Globo Esporte celle qui a remplacé Mino Raiola aux côtés d'Erling Haaland. Une somme record adaptée à un phénomène qui bat déjà tous les records sur les terrains. Cela permettrait à Erling Haaland de rattraper son rival français Kylian Mbappé sur le plan financier. Ce dernier possède depuis mai dernier le contrat sportif le plus rémunérateur de l'histoire du football au PSG.