Ang ‍: Haaland vendange, Man City a la gueule de bois

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Manchester City a laissé filer 2 points précieux contre Chelsea samedi. Les Citizens ont été accrochés 1-1 par le 10e de Premier League. C'est d'autant plus rageant qu'ils ont eu les occasions pour gagner, Erling Haaland en tête.

Le coup de la panne pour Manchester City et son cyborg norvégien. Samedi, Manchester City a été freiné dans son opération remontée vers la première place. Les Citizens n'ont pas su battre Chelsea à domicile, concédant le nul 1-1. Un mauvais résultat face à une équipe de milieu de tableau d'autant que les joueurs de Pep Guardiola ont dominé le match. Ils ont frappé 31 fois pour un seul but marqué au final. Erling Haaland est naturellement pointé du doigt. Le meilleur buteur de Premier League a été incapable de trouver la faille malgré 9 tentatives sur le but de Petrovic.

Haaland maladroit, Guardiola ne l'enfonce pas

Il fallait retourner 7 ans en arrière pour trouver trace d'une telle inefficacité pour un attaquant de Manchester City (Aguero en 2017). Un triste record fâcheux pour le buteur clinique qu'est Erling Haaland. Cela confirme ses difficultés depuis son retour de blessure. Il n'a marqué que 2 buts en 5 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, Pep Guardiola l'a ménagé après le match avec son ironie habituelle.

Highlights of our battling display vs Chelsea at the Etihad, including a late leveller from Rodrigo! 🎥 pic.twitter.com/7eVTw9o6QE — Manchester City (@ManCity) February 17, 2024

« J'ai joué 11 ans (à Barcelone) et j'ai marqué 11 buts donc je ne peux pas trop donner de conseils à Erling. Le prochain match, il marquera. En première mi-temps, nous n'avons pas bien joué et c'est ce que nous devons améliorer », a t-il réagi au micro de Sky Sports. L'entraîneur espagnol peut se consoler en remarquant la très grosse activité d'Haaland dans le jeu samedi, et en particulier dans la surface. Reste à ne pas reproduire ce genre de contre-performance statistique pour le Norvégien, sous peine de coûter le titre de champion d'Angleterre à Manchester City.