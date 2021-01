Ang : Guardiola tient enfin le nouveau Kompany !

Dans : Premier League.

Après avoir dépensé des centaines de millions d'euros dans des défenseurs centraux, Pep Guardiola semble enfin avoir trouvé celui qu'il cherchait.

Eliaquim Mangala, Nicolás Otamendi, John Stones, Aymeric Laporte... Au cours des dernières saisons, Manchester City a déboursé une somme colossale pour le poste de défenseur central. Malgré ces centaines de millions dépensés, l'arrière garde des Citizens a toujours été son point faible, lui faisant défaut lors de gros rendez-vous en Ligue des Champions, face à Monaco ou Lyon notamment. Depuis la baisse de régime puis le départ de Vincent Kompany, Pep Guardiola était à la recherche d'un véritable leader pour diriger sa défense, d'un joueur capable de transformer une équipe comme a pu le faire Virgil van Dijk à son arrivée à Liverpool. Avec l'arrivée de Rúben Dias en provenance de Benfica pour 70 millions d'euros, les Skyblues ont trouvé l'homme qu'ils recherchaient. Auteur d'une première saison de très haut niveau, le Portugais s'est vite imposé comme le véritable patron de l'axe de City. Interrogé au sujet de son joueur, l'entraîneur catalan s'est montré très élogieux.

« Lorsque vous achetez un joueur, vous pensez qu'il aidera l'équipe, mais vous ne savez jamais vraiment à quel point. Mais ses capacités et sa compréhension du jeu sont incroyables. Il veut apprendre et nous sommes tous impressionnés par son corps et son esprit. Chaque jour, il est au gymnase tôt le matin, faisant sa routine, mangeant parfaitement. Il vit 24 heures sur 24 pour ce métier. C'est un gars qui peut jouer tous les trois jours et sa récupération est immédiate, quand vous avez un joueur comme ça. est un signe de son importance pour une équipe.À l'âge de 23 ans, je peux vous assurer que nous avons engagé un joueur incroyable pour les cinq, six, sept prochaines années, ce qui n'est pas toujours facile à trouver, donc nous sommes si chanceux et chanceux et espérons qu'il continuera à se développer » a déclaré le coach des Citizens. Réputé pour sa fébrilité défensive, Manchester City possède cette saison la meilleur défense de Premier League, avec seulement 13 buts encaissés en 15 matchs.