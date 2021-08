Ang : Guardiola avoue son incroyable boulette pour Messi

Dans : Premier League.

Souvent cité parmi les prétendants de Lionel Messi, Manchester City n’est plus dans la course. Alors que le FC Barcelone ne peut pas prolonger son attaquant, le club mancunien n’est pas en mesure de recruter l’Argentin après l’arrivée de Jack Grealish en provenance d’Aston Villa.

Le FC Barcelone hors course pour la prolongation de Lionel Messi, un seul obstacle semblait séparer l’ancien Blaugrana et le Paris Saint-Germain. On ne parle évidemment pas de l’aspect économique, le vice-champion de France ayant prouvé cet été que l’argent et le fair-play financier n’étaient pas un problème. Le souci aurait pu venir de Manchester City qui a lui aussi les moyens de miser gros sur le marché des transferts. Et dont le manager Pep Guardiola, ex-mentor de l’Argentin au Barça, représentait un argument de taille.

Seulement voilà, les Citizens ne s’attendaient pas à ce que Lionel Messi se retrouve libre, eux qui viennent de miser environ 117 millions d’euros sur le milieu offensif Jack Grealish. Du coup, Pep Guardiola ne pouvait que reconnaître son erreur en conférence de presse. « Une opportunité pour Lionel Messi ? On a dépensé 40 millions de livres pour Jack Grealish. On a payé 100 millions de livres et on a gagné 60 millions de livres la saison dernière », a détaillé le coach espagnol aux médias anglais.

Guardiola mal renseigné sur Messi

« Il portera le numéro 10 parce qu'on était totalement convaincu par Jack Grealish et on était également persuadé que Leo continuerait à Barcelone. Maintenant, il n'est plus dans nos plans, a expliqué Pep Guardiola. Son départ, c’était une surprise. Laporta a été clair aujourd’hui sur les raisons. En tant que supporter (du Barça), j’aimerais qu’il finisse au club. J’ai juste une gratitude incroyable pour le joueur le plus extraordinaire que j’ai vu de ma vie. » A priori, Manchester City a encore quelques millions à dépenser. Mais c’est un avant-centre comme Harry Kane dont les Mancuniens ont besoin pour remplacer Sergio Agüero. Une bonne nouvelle pour les Parisiens.