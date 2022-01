Ang : Granit Xhaka au coeur d'un scandale de paris truqués ?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Granit Xhaka, l'international suisse d'Arsenal a-t-il volontairement pris un avertissement afin de faire gagner un pari à 300.000 euros ? La Premier League a déclenché une enquête.

Le 18 décembre dernier, lors de la victoire d’Arsenal à Leeds (4-1), Granit Xhaka prenait un avertissement totalement stupide puisque le joueur suisse voyait jaune après avoir pris un temps énorme pour tirer un coup franc en milieu de terrain, alors que l’arbitre et Mikel Arteta s’impatientaient. Jusque-là rien de bien spécial, même si cette séquence avait déjà fait rire les réseaux sociaux, l’attitude de Xhaka semblant un peu puérile puisque l’on jouait la 86e minute et que les Gunners menaient 4 à 1. Mais un site de paris en ligne a rapidement alerté les autorités anglaises et les autres bookmakers, puisqu’un homme avait misé 70.000 euros sur le fait que l’international suisse allait prendre un avertissement durant cette même rencontre, ce qui lui a permis de gagner 300.000 euros.

The Granit Xhaka booking in the 86th minute against Leeds that's being investigated by the FA.



Anyone thinks he was time wasting?



pic.twitter.com/em2vuLve1i — WelBeast (@WelBeast) January 19, 2022

Car si en France ce genre de pari n’est pas possible, il est tout à fait légal en Angleterre. Bien évidemment, le fait que Granit Xhaka soit averti n’est pas exceptionnel, il vient d’ailleurs de prendre un rouge contre Liverpool en Carabao Cup et sera suspendu ce dimanche contre Burnley, mais c’est surtout la somme misée qui a mis en alerte la Premier League. Interrogés par le Sun, Arsenal et la FA n’ont pas voulu communiquer sur cette enquête en cours, le tabloïd rappelant que récemment un joueur de D3 avait été suspendu 6 ans pour avoir prévenu des amis de miser sur le fait qu’il allait prendre un avertissement lors de deux matchs consécutifs.