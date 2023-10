Ang ‍: Everton menacé de 12 points de pénalité

Pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier, le club d'Everton, 16e de Premier League, risque 12 points de pénalité, annonce la presse anglaise.

Sauvé à la dernière journée la saison passée, Everton pourrait vivre une saison cauchemardesque. L’autre club de Liverpool est en effet accusé de ne pas avoir respecté les règles très strictes du fair-play financier, The Telegraph évoquant une perte de douze points au classement. Sachant qu’après neuf journées de championnat, Everton ne compte que 7 points, si la sanction se confirme, alors l’avenir des Toffees dans l'élite serait bien sombre.

