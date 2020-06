Ang : Des supporters trop fêtards, Liverpool privé d'Anfield ?

Dans : Premier League.

Depuis jeudi, et le sacre de Liverpool, les fans des Reds fêtent cela dans les rues et sans distanciation sociale. Résultat, Salah et ses coéquipiers pourraient être privés d'Anfield.

Cela faisait 30 ans qu’ils attendaient cela, les supporters de Liverpool n’en finissent plus de fêter le titre de Champion d’Angleterre décroché cette saison par l’équipe de Jurgen Klopp. Depuis jeudi soir, et la défaite de Manchester City à Chelsea, des milliers de fans des Reds envahissent les rues de Liverpool au mépris des règles sanitaires imposées en Angleterre où le coronavirus a fait des ravages. De plus, vendredi soir, de violents affrontements ont eu lieu entre 300 supporters et des forces de l’ordre. Alors, du côté des Reds et de la ville, on envisage de frapper fort si les choses ne se calment pas. Le Daily Mail affirme en effet que Joe Anderson, le maire de Liverpool, a demandé au club de rapidement lancer un appel aux fans afin que tout cela cesse immédiatement.

Et si cet appel ne suffit pas alors le club pourrait se voir retirer immédiatement le certificat de sécurité donné à Anfield, ce qui obligerait alors Liverpool de jouer ses derniers matchs à domicile loin de leur mythique stade. Les rencontres face à Aston Villa, Burnley et Chelsea seraient délocalisées afin d’éviter de nouveaux regroupements massifs autour d’Anfield. A l’heure où l’on évoque un possible reconfinement de Leicester, ville où les cas de covid19 explosent, Liverpool veut éviter qu’un événement aussi festif que le titre de champion d’Angleterre de football provoque une telle décision. Aux supporters des Reds de comprendre le message en attendant de pouvoir fêter plus tard cette couronne nationale.