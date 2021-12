Ang : Cristiano Ronaldo n'a pas la carte VIP

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Depuis le changement de manager à Manchester United, des spécialistes en Angleterre se disent pessimistes pour Cristiano Ronaldo. En effet, le coach Ralf Rangnick est un adepte du pressing haut, contrairement à l’attaquant portugais.

Il faudra sans doute patienter avant de voir la patte Ralf Rangnick. Pour le moment, le nouveau manager de Manchester United voit son équipe reproduire le genre de prestations qu’elle livrait déjà sous les ordres de son prédécesseur Ole Gunnar Solskjaer. Autrement dit, les Red Devils peinent toujours autant dans le jeu et s’appuient notamment sur l’efficacité de Cristiano Ronaldo. Il n’empêche que plusieurs consultants locaux sont pessimistes pour l’attaquant de 37 ans. C’est notamment le cas de José Enrique, persuadé que les réticences de CR7 dans les tâches défensives ne passeront pas avec Ralf Rangnick.

« C’est Ronaldo qui devra s’adapter à Rangnick »

« Regardez l'âge de Ronaldo et il est toujours le meilleur buteur de Manchester United. Mais je ne l'imagine pas jouer dans une équipe qui presse haut avec beaucoup d'intensité, a prévenu l’ancien latéral gauche de Liverpool, interrogé par BeMyBet. D'autant que Ronaldo veut jouer tous les matchs. Si ce n’est pas le cas, il n'est pas content. Donc je ne sais pas comment Rangnick va gérer ça. Solskjaer avait le même problème avec Ronaldo. Vous l'accueillez toujours à bras ouverts dans votre équipe, mais Solskjaer avait beaucoup changé son style de jeu. Je n'imagine pas Rangnick s'adapter à Ronaldo. C'est Ronaldo qui devra s'adapter à lui. »

« Il a l'air d'avoir une grande personnalité et j'aime ça. Ronaldo voudra travailler parce que c'est le meilleur sur le plan physique, mais l'âge est toujours là et il ne peut pas changer ça. Vous ne pouvez pas lui demander de courir pendant 90 minutes. Il ne l'a jamais fait, a rappelé l’Espagnol. Au Real Madrid, ils le savaient et ils jouaient pour lui. En Italie, il pouvait le faire, parce que les équipes sont plus défensives et vous n'avez pas à presser haut. Mais la Premier League est différente, ça va tout le temps d'un but à l'autre. Je ne suis pas certain que la signature de Ronaldo soit une bonne chose. » L’avant-centre récupéré cet été a quand même sauvé MU à plusieurs reprises, notamment en Ligue des Champions.