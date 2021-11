Ang : Conte veut la peau des Français à Tottenham

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Nouveau manager de Tottenham, Antonio Conte a déjà des idées claires sur le jeu à pratiquer ainsi que les contours de son effectif. Et malheureusement pour eux, les Français Hugo Lloris et Tanguy Ndombele risquent d’en faire les frais.

Pour tous les managers l’ayant connu à Tottenham, Tanguy Ndombele représente une sorte de défi. Le milieu de terrain est certes connu pour son talent balle au pied. Mais ses entraîneurs connaissent aussi bien son manque d’implication dans les tâches défensives. On se souvient notamment du traitement infligé par José Mourinho, incapable de trouver la solution avec le Français qui avouait déjà ses réticences dans le repli défensif à l’Olympique Lyonnais. Du coup, à peine arrivé, le nouveau coach Antonio Conte lui a lancé un sérieux avertissement.

Ndombele a intérêt à se bouger

« J'ai vu que beaucoup de managers se sont battus sur cette question, celle du poste de Tanguy Ndombele. Il a la qualité, mais en même temps, il doit comprendre qu'il y a une équipe et qu'il doit jouer pour l'équipe, a prévenu l’Italien en conférence de presse. Je pense que cela signifie qu'il est important de maintenir l'ordre et de faire ce que le poste vous demande de faire. Avec Tanguy, nous travaillons très dur. Je pense qu'il doit travailler beaucoup plus que les autres parce qu'il a du talent, mais il doit mettre ce talent au service de l'équipe et pour le bien de l'équipe, pas pour celui d'un seul joueur. »

« Dans ma vision du football, j'ai une idée et dans cette idée, il y a des tâches pour les joueurs et chaque joueur doit savoir ce qu'il a à faire, a ajouté l’ancien entraîneur de l’Inter Milan. Sinon, si chaque joueur court de partout sur le terrain, je pense que cela pourrait être un désastre. » Autant dire que le successeur de Nuno Espirito Santo ne fera aucun cadeau à Tanguy Ndombele. Et Antonio Conte risque d’être aussi exigeant avec le gardien Hugo Lloris qui, selon la presse anglaise, pourrait être laissé libre cet été au profit de Jordan Pickford (Everton).