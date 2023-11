Ang ‍: Chelsea détruit Tottenham après un match fou

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

11e journée de Premier League

Tottenham Hotspur Stadium

Chelsea bat Tottenham : 4 à 1

Buts : Kulusevski (6e) pour Tottenham; Palmer (35e), Jackson (75e, 90e+4, 90e+8) pour Chelsea

Expulsion : Romero (Tottenham) à la 33e; Udogie (Tottenham) à la 75e

Le derby de Londres a tenu ses promesses, et à la surprise générale c'est le Chelsea de Pochettino qui s'est imposé ce lundi soir chez les Spurs (1-4), Tottenham enregistrant là sa première défaite de la saison. Une rencontre marquée par deux expulsions logiques du côté de Tottenham, l'usage de la VAR à sept reprises sur des actions de but, et un total de 21 minutes de temps additionnel (12+9). Au classement, Tottenham laisse la tête à Manchester City, tandis que les Blues remontent à la dixième place.