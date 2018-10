Ang : Bordeaux va rager, Henry est proche de devenir entraîneur !

Dans : Premier League, Foot Europeen, Bordeaux.

Tout proche de rejoindre Bordeaux cet été, Thierry Henry pourrait bien débuter sa carrière d’entraîneur dans les tous prochains jours.

Et pour cause, l’ancien attaquant de l’Equipe de France est le grand favori pour devenir le prochain entraîneur du club anglais d’Aston Villa, selon les informations obtenues par Sky Sports et The Telegraph. Le club de Championship vient de se séparer de Steve Bruce et cherche activement un remplaçant, qu’il aimerait nommer durant la trêve internationale. Ce pourrait bien être Thierry Henry, même si le dossier est tout sauf simple.

Selon le Daily Mail, le timing est très serré. Car pendant la trêve internationale, Thierry Henry sera occupé à préparer les prochains rendez-vous de la Belgique face à la Suisse et les Pays-Bas, le champion du monde 1998 étant désormais le n°2 dans la hiérarchie du staff des Diables Rouges, derrière Roberto Martinez. De plus, l’ancien attaquant d’Arsenal souhaite tout contrôler à Aston Villa, notamment en période de mercato. Une requête qui pourrait froisser les dirigeants anglais, lesquels préfèreraient faire confiance à un nouveau directeur sportif et au célèbre Jorge Mendes, qui gravite autour du club. Reste à savoir quelle sera la décision de Thierry Henry, qui pourrait être accompagné de John Terry dans cette aventure selon les médias anglais…