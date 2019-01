Ang : Bielsa a espionné son équipe, Lampard est écoeuré

Dans : Premier League, Foot Europeen, OM.

Désormais coach de Derby County, Frank Lampard a vivement mis en cause les méthodes de Marcelo Bielsa après la défaite de son équipe vendredi soir à Leeds (2-0). Le légendaire joueur anglais a en effet révélé qu’un individu, identifié comme étant membre du club entraîné par El Loco, avait espionné le dernier entraînement à huis-clos de Derby. Une intrusion que Marcelo Bielsa a reconnue sans détour et dont le technicien argentin a admis qu’il était un adepte depuis de nombreuses années. Pour Frank Lampard, ce genre de comportement est pitoyable et mérite d’être sanctionné.

« Nous avons perdu face à une meilleure équipe. Il n'y a pas de doute. Mais quel que soit le sport et le niveau, je ne pense pas qu'il soit bon d'envoyer des hommes s'introduire dans une propriété privée. Bielsa dit que c'est une pratique culturelle mais je suis très surpris de cela. "Tricher" serait un mot exagéré mais c'est très limite. J'ai passé quinze heures à regarder des vidéos de matches de Leeds cette semaine et c'est ce que font les meilleurs entraîneurs. J'étais un fan de Marcelo Bielsa et j'ai son livre chez moi, mais je préférerais ne pas être entraîneur plutôt que d'envoyer des gens clandestinement dans un sous-bois pour espionner l'opposition », a balancé un Frank Lampard clairement furieux et qui a demandé à la Ligue de sanctionner Leeds suite aux méthodes assumées de l'ancien coach de l'OM.