Ang : Arsenal-Wolves et Leeds-Aston Villa reportés

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Deux jours après le Boxing Day, la 20e journée de Premier League sera amputée de 2 matchs en raison du covid.

Ce dimanche de Boxing Day s’est déroulé tant bien que mal, trois rencontres étant reportées (Liverpool-Leeds, Wolves-Watford et Burnley-Everton), mais comme le calendrier de Premier League s’accélère durant la période des fêtes de fin d’année, les matchs décalés vont s’empiler. En effet, dès mardi, les clubs anglais vont entamer la 20e journée de Championnat, et d’ores et déjà deux rencontres sont reportées, il s’agit du match entre Arsenal et Wolverhampton, et celui entre Leeds et Aston Villa. D’ici 48 heures, cette liste pourrait s’allonger, l’épidémie de covid omicron étant très violente outre-Manche.