Héros de la dernière demi-finale de la Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam, Lucas Moura a prolongé son contrat avec les Spurs. Le joueur brésilien, arrivé à Tottenham en janvier 2018 en provenance du PSG, est désormais lié jusqu'en 2024 avec la formation londonienne.

✍️ We are delighted to announce that @LucasMoura7 has signed a new contract with the Club until 2024. #THFC ⚪️ #COYS https://t.co/UGx0C3A0IZ