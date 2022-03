Abramovitch va vendre Chelsea en un temps record !

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

A peine mis en vente, Chelsea a de grandes chances d'être racheté dans quelques jours. C'est la Premier League qui l'annonce.

Voilà un processus à rendre jaloux l’OM et l’ASSE, dont les ventes sont annoncées depuis des mois, voire des années, sans jamais se concrétiser. Mais quelques jours seulement après la mise en vente de Chelsea par son propriétaire Roman Abramovitch, la cession du club londonien pourrait être effective. Directeur général de la Premier League, Richard Masters fait partie de ceux qui ont un droit de regard sur les transactions financières de ce type, comme ce fut récemment le cas avec le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite. Quasiment obligé de vendre Chelsea s’il voulait montrer patte blanche pour ses autres activités en lien avec l’Angleterre, Roman Abramovitch intéresse beaucoup de monde, malgré un prix de vente annoncé entre trois et quatre milliards d’euros, même si cela pourrait se limiter à deux milliards seulement.

Une offre américaine à venir

📄 Une page se tourne à #Chelsea 🔵



👉 Le propriétaire Roman #Abramovitch a mis le club en vente après 19 années à sa tête et de nombreux trophées 🏆 pic.twitter.com/DCi7bN0nmF — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 3, 2022

Mais la perspective de racheter les Blues, champions d’Europe en titre, attire du beau monde et le dirigeant anglais assure que cela pourrait désormais aller très vite étant donnés la situation et l’engouement. « La situation était devenue intenable. C'est une décision bienvenue, pour le bien de tout le monde, y compris les fans. La vente la plus rapide que nous ayons enregistrée jusqu'à présent est de dix jours. Il n'est pas impossible que ce délai soit battu, mais en principe une vente prend plusieurs semaines », a expliqué Richard Masters, persuadé que dans une semaine Chelsea pourra avoir un nouveau propriétaire. La question financière sera néanmoins cruciale, car si Roman Abramovitch a promis de reverser le produit net de la vente aux victimes de la guerre en Ukraine, il devra aussi rembourser des emprunts personnels effectués pour alimenter Chelsea ces dernières années. Mais cette décision ultra-rapide pourrait surtout lui permettre de montrer sa bonne foi, et de ne pas se faire trop embêter pour des biens autrement plus précieux dans des sociétés ou de l’immobilier en Angleterre. The Telegraph annonce ainsi une copieuse offre à venir de la part de deux milliardaires américains nommés Todd Boehly et Hansjorg Wyss, qui envisagent de mettre 2,5 milliards d’euros sur la table.