Abramovitch c'est fini, le rachat de Chelsea validé !

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Chelsea FC va changer de propriétaire, presque plus rien ne s’oppose désormais à l’officialisation de la vente du club londonien. La Premier League a approuvé la vente du club de Roman Abramovitch à Todd Boehly et il ne reste plus qu’à obtenir le feu vert du gouvernement anglais. Il s’agira de la dernière étape afin d’obtenir la licence permettant à Chelsea de continuer à évoluer en Premier League. Les étapes finales de la transaction sont en tout cas en bonne et due forme. Le nom officiel des futurs propriétaires est donc le consortium représenté par Clearlake Capital Group, L.P., Todd Boehly, Hansjorg Wyss et Mark Walter.