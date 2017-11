Dans : Premier League, PSG, Mercato.

Nommé manager de Leicester City la semaine dernière, Claude Puel ne peut pas échapper au sujet Hatem Ben Arfa à chaque sortie médiatique.

Proches pendant leur collaboration à l’OGC Nice, l’entraîneur et le milieu offensif sont restés en contact. Du coup, le coach des Foxes a forcément envisagé de récupérer son petit protégé en Angleterre. D’autant que ce dernier vit un cauchemar au Paris Saint-Germain. Mais depuis son arrivée, Puel tient le même discours et refuse de se précipiter avant d’avoir étudié son groupe.

« C'est un joueur que j'apprécie, quelqu'un que j'apprécie également. Mais pour le moment, pour moi, il est important de faire vraiment connaissance avec mon effectif, connaître tous les joueurs, puis on se penchera sur le mercato hivernal, a répété l’ancien entraîneur de Lyon sur RMC. La première des choses est de voir les joueurs à ma disposition, de respecter ces joueurs et puis nous verrons bien. » Quant à la condition physique de Ben Arfa, pas du tout utilisé au PSG, elle n’inquiète pas le technicien.

Même au placard, HBA est « fit »

« Je ne me pose pas de questions en ce sens, a-t-il répondu. J'ai croisé Hatem de temps en temps, on a discuté. Avec le Variétés on a même joué ensemble, ce qui était un peu nouveau et très sympa. Je l'ai trouvé très affûté, malgré sa situation difficile, bien dans ses baskets, "fit". Le club qui aura l'opportunité d'avoir Hatem, ce sera je pense une bonne affaire. » Un dossier que Puel proposera sûrement à ses dirigeants...