5-0, Arsenal repart très fort ‍!

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Ralenti par une série de quatre matchs sans victoire avant la pause en Angleterre, Arsenal a remis les pendules à l'heure ce samedi. Pour le compte de la 21e journée de Premier League, les Gunners ont surclassé Crystal Palace (5-0) grâce à Gabriel (11e), Trossard (59e) et au double buteur express Gabriel Martinelli (90e+4, 90e+5), en plus du but contre son camp du gardien Henderson (37e). Un soulagement pour l'équipe entraînée par Mikel Arteta, provisoirement troisième au classement, à deux longueurs du leader Liverpool.