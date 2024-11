200 abonnés bannis, comment Liverpool lutte contre les arnaques

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Les prix grimpent pour ceux qui veulent voir un match de Premier League, surtout à Liverpool. Les Reds ont fait un coup de filet spectaculaire contre ceux qui ne respectent pas les règles.

Club légendaire d’Angleterre, Liverpool n’a aucun mal à remplir son non moins légendaire Anfield Road. La bataille pour obtenir les billets pour aller voir les matchs est toujours aussi féroce, mais le club de la Mersey a décidé de donner un grand coup dans la fourmilière pour contrer les nombreuses arnaques et profils illégaux effectués sur le dos du club. Ainsi, le service de presse des Reds a annoncé des résultats spectaculaires de ses enquêtes sur la revente illégale des tickets. Ce sont tout d’abord 100.000 faux comptes qui ont été bloqués, de personnes inexistantes ou déjà inscrites qui cherchaient à obtenir plus de billets qu’autorisés. En conséquence, 75 abonnés ont été interdits de stade à vie et 136 autres ont écopé d’une suspension à longueur indéfinie, en attendant la fin de l’enquête.

Pas d'appel possible, Liverpool assume tout

#LFC continues to take decisive action against ticket touting, shutting down close to 100,000 fake ticketing accounts, while issuing 75 lifetime bans and 136 indefinite suspensions last season alone ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) October 31, 2024

Lassé de voir des abonnés revendre leur billet à prix d’or sur des sites illégaux, et permettre ainsi à des arnaques ou des fraudes digitales d’avoir lieu, Liverpool a bloqué près de 6.000 comptes actifs de membres, que ce soit de personnes physiques ou des bots (demandes automatisées). Le club a rappelé sa tolérance zéro envers les abonnés qui revendent leurs billets sur internet, et a invité les autres à ne pas utiliser un autre moyen que la plate-forme officielle du club. Liverpool a fait savoir que ces décisions étaient définitives et sans appel possible. Une politique de fermeté qui a comme but d’éviter les arnaques, mais aussi de favoriser ceux qui attendent depuis longtemps des places pour aller au stade, pour un match ou pour une saison, alors que le système frauduleux profite plutôt aux « touristes » prêts à payer très cher pour voir un match pendant leur passage en Angleterre, sans être forcément des fans des Reds.