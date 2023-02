150 ME pour un buteur, Chelsea va frapper encore plus fort

Très dépensier pendant le mercato hivernal, Chelsea n’a pas prévu de ralentir l’été prochain. Au risque d’encore agacer la concurrence, les Blues espèrent recruter un attaquant de classe mondiale, quitte à débourser 150 millions d’euros pour parvenir à leurs fins.

Chelsea ne s’est pas fait que des amis en janvier. En empilant les recrues sans calculer ses dépenses, le club londonien a agacé la concurrence. Certains acteurs, à l’image du manager de Liverpool Jürgen Klopp, ne comprennent pas comment les Blues ont pu se permettre un tel recrutement malgré les règles du fair-play financier. Et les détracteurs n’ont sans doute pas fini de s’interroger.

En effet, Chelsea, qui vient de réaliser le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League avec Enzo Fernandez, recruté pour 121 millions d’euros, prévoit déjà de recruter un attaquant de classe mondiale l’été prochain. Il faut dire que le club de Todd Boehly a connu quelques déceptions avec Romelu Lukaku, Timo Werner et plus récemment Pierre-Emerick Aubameyang, que l’on annonce en Major League Soccer. Et de son côté, l’Allemand Kai Havertz ne donne pas entière satisfaction en pointe.

Napoli president Aurelio de Laurentiis on Victor Osimhen’s future: “I can tell you that Osimhen is not for sale”, says to @SportBild. 🚨🔵🇳🇬 #transfers



“Our players are in demand, but I don't have to sell anyone. We don't have any debts”, de Laurentiis added. pic.twitter.com/AUPQShCWqI