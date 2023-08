126 ME pour Caicedo, Liverpool dégoûte Chelsea

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Longtemps en discussion avec Brighton, qui a rejeté plusieurs de ses offres, Chelsea semblait se rapprocher d’un accord pour le transfert de Moises Caicedo. Mais c’est finalement Liverpool qui s’apprête à boucler l’opération. Selon Sky Sports et The Athletic, les Reds se sont tout de suite alignés sur les exigences des Seagulls en proposant 126 millions d’euros. Un terrain d’entente confirmé par Jürgen Klopp.

« On m’a dit que je pouvais confirmer un accord avec Brighton pour Caicedo, a annoncé le manager de Liverpool. Avec le joueur, on verra. Une visite médicale aujourd’hui ? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. » Si le deal se confirme, le milieu équatorien deviendra le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League.