André Onana demande pardon, MU l'applaudit

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

André Onana est souvent dans les mauvais coups en ce début de saison et la recrue camerounais a encore coûté cher à Manchester United face au Bayern. Il a décidé de prendre la parole devant les micros.

Recrue phare de Manchester United pour régler le problème au poste de gardien de but avec un David De Gea qui avait perdu toute confiance en lui, André Onana se fait remarquer de la mauvaise façon depuis le début de la saison. Quelques buts gags, des mauvaises sorties, et un but évitable concédé dans le choc face au Bayern Munich (4-3) ce mercredi soir en Ligue des Champions. Le portier camerounais, connu pour sa faconde et son assurance, a pris sur lui pour la défaite européenne des Red Devils. « On a fait un très bon match, on a contrôlé le jeu juste avant que je commette cette erreur. Cette erreur a été un coup de poignard pour nous, un coup difficile. C’est mon erreur qui a permis au Bayern Munich de gagner ce match. Il faut savoir assumer. C’est la raison pour laquelle je suis là », a livré l’ancien portier de l’Inter Milan et de l’Ajax Amsterdam, qui n’a pas été épargné par la presse anglaise, qui a rappelé qu’Onana avait signé pour arrêter des tirs, pas forcément pour faire le show et tenter des dribbles à 25 mètres de son but.

Ten Hag a beaucoup de soucis, MU aussi

De son côté, Erik Ten Hag a réagi à la demande de son gardien de venir devant les médias pour s’excuser, ne souhaitant pas accabler son dernier rempart malgré la déception. « C'est une bonne chose qu'il le fasse, mais c'est l'équipe qui compte. Des erreurs peuvent être commises, mais il faut savoir rebondir en tant qu'équipe. Quand vous marquez trois buts et qu'un joueur fait une erreur, c'est fini », a livré l’entraineur néerlandais, qui a décidément bien des difficultés avec sa défense, après les critiques qui pleuvent sur un Harry Maguire au fond du trou. Et une formation de Manchester United qui ne parvient toujours pas à retrouver son lustre d’antan.