Officiel : Tuchel oublié, le Bayern prolonge Hans-Dieter Flick

On ignore encore si Thomas Tuchel restera l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais une chose est sûre, c’est que le technicien allemand, régulièrement annoncé dans le viseur du Bayern Munich, ne dirigera pas l'équipe bavaroise. En effet, le champion d'Allemagne a annoncé ce vendredi la prolongation de son coach Hans-Dieter Flick jusqu’en 2023. Ce dernier avait été nommé comme intérimaire en novembre dernier, après l’éviction de Niko Kovac, puis confirmé jusqu’à la fin de la saison. Le voilà désormais lié au Bayern pour trois années supplémentaires.

Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! ✍️#MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8